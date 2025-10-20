Il femminicidio di Pamela, amici testimoniano in procura

MILANO, 20 OTT - Iniziano oggi in Procura a Milano le audizioni di persone informate sui fatti, come amici e amiche di Pamela Genini, la 29enne uccisa con più di 30 coltellate il 14 ottobre, nella sua casa di via Iglesias, da Gianluca Soncin, 52 anni. Testimonianze che saranno utili per gli investigatori della Polizia, coordinati dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, per ricostruire quell'anno e mezzo di violenze, pestaggi, vessazioni messe in atto dall'uomo, che poi minacciava di morte lei e sua madre ogni volta che la giovane provava ad allontanarsi da lui. Le audizioni prenderanno il via in tarda mattinata, dopo una riunione operativa tra investigatori e inquirenti, anche in vista di una raffica di acquisizioni documentali, sempre per trovare riscontri sulle violenze ai danni della 29enne: dalla pistola puntata al ventre fino ad un tentativo di accoltellamento e all'aggressione in un albergo dell'Isola d'Elba durante una vacanza, quando Soncin - secondo il racconto dell'ex fidanzato e amico, Francesco, al telefono con lei negli ultimi istanti - avrebbe anche tentato di "buttarla giù dal balcone". Oltre ai tabulati telefonici e ad indagare su vita, affari e ultimi spostamenti di Soncin, la Procura dovrà raccogliere tutta la documentazione che riguarda il pestaggio subito da Pamela a Cervia, a casa di Soncin, nel settembre 2024, tra cui il referto dell'ospedale di Seriate (Bergamo), dove la giovane si presentò con un dito rotto e parlò delle violenze subite, senza poi denunciare. Sulle eventuali falle per la mancata attivazione, tra Bergamo e Ravenna, della procedure di protezione, del 'codice rosso' e di un'inchiesta a carico di Soncin indaga la Procura di Bergamo, con un fascicolo al momento senza ipotesi di reato né indagati.