Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il femminicidio di Federica, due veicoli davanti casa quel giorno

AA

ROMA, 22 GEN - Il furgone del suocero di Federica Torzullo e un altro veicolo ripresi dalle telecamere davanti alla villa di Anguillara nelle ore a ridosso del femminicidio, ma anche una persona "non identificata" in auto con Claudio Carlomagno quando è rientrato a casa intorno alle 14.17 del 9 gennaio. Restano ancora dei punti da chiarire nel femminicidio di Anguillara. Le indagini non si fermano dopo l'arresto e la confessione del marito. Nel pomeriggio il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori si è recato nella caserma dei carabinieri a Bracciano per fare il punto della situazione. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire se ci sia un eventuale coinvolgimento di altre persone nelle fasi successive al delitto e per chiarire meglio la versione fornita dall'arrestato durante la confessione che, secondo gli inquirenti, presenta "zone d'ombra". In giornata i carabinieri hanno ascoltato i genitori di Federica per comprendere meglio il rapporto tra la coppia e trovare riscontri ad alcuni dettagli forniti dal marito. Un'attività che ha visto il coinvolgimento anche del Reparto analisi criminologiche dell'Arma, specializzato nel supporto psicologico-investigativo per crimini violenti. Non si può escludere che possano essere sentiti i genitori dell'arrestato, anche se per il momento non è previsto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario