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Il femminicidio di Bergamo, martedì mattina i funerali di Valentina

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BERGAMO, 21 MAR - Saranno celebrati martedì mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina a Bergamo i funerali di Valentina Sarto, la donna di 41 anni uccisa mercoledì mattina dal marito Vicenzo Dongellini, 49 anni, nella loro casa di Bergamo. Dopo l'autopsia, la Procura ha infatti dato il nulla osta per i funerali. Oggi Dongellini, difeso dall'avvocato Stefania Battistelli, sarà sottoposto all'interrogatorio di convalida davanti al gip Federica Gaudino: di fronte ai magistrati l'uomo, che si trova in carcere, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

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