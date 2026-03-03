Giornale di Brescia
Il femminicida perde i diritti sulle spoglie, ok definitivo dalla Camera

ROMA, 03 MAR - Chi uccide il coniuge, il partner di unione civile o il parente perde i diritti nel disporre delle spoglie mortali della vittima. Lo prevede la pdl approvata in via definitiva dalla Camera all'unanimità. Il provvedimento, proposto al Senato da Giulia Bongiorno (Lega), è stato pensato in particolar modo per i femminicidi. L'obiettivo, come spiega Bongiorno, esprimendo soddisfazione per il via libera unanime, è "evitare che l'autore del femminicidio, anche se indagato, possa approfittare di un vecchio regolamento che gli conferiva il potere sulle spoglie della vittima per occultare le prove del delitto".

