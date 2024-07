Il fair play fa tappa al meeting 'Sport e solidarietà'

ROMA, 06 LUG - Un meeting di atletica leggera che si propone di promuovere anche i valori dell'inclusione e dell'aiuto degli altri. È il messaggio alla base del 35esimo meeting internazionale di atletica leggera 'Sport e solidarietà', organizzato dalla Nuova atletica dal Friuli di Udine del presidente Giorgio Dannisi e del direttore sportivo Stefano Scaini. Appuntamento domenica 14 luglio, allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Nell'ambito della manifestazione di quest'anno verrà celebrato anche il 30esimo anniversario della nascita del Comitato nazionale italiano Fair play e dell'European Fair play movement. IL Cnifp guidato da Ruggero Alcanterini è un ente riconosciuto dal Coni come una delle Benemerite dello Sport, e promuove i valori etici e della pace. I Comitati Italiano ed Europeo consegneranno uno speciale riconoscimento in occasione del meeting. Ruggero Alcanterini, già ai vertici della Fidal con Primo Nebiolo, parteciperà insieme a Mario Virgili, presidente del Cnifp Friuli Venezia Giulia. "Il Meeting, peraltro intestato ad Ottavio Missoni, filantropo, campione nello sport e di successo nel mondo della moda, registra il suo trentacinquesimo compleanno e intreccia la sua storia con quella del Comitato nazionale italiano Fair play, fondato come l'European Fair play movement nel 1994 - commenta Ruggero Alcanterini - Sono certo che il meeting alla vigilia dei Giochi di Parigi possa contribuire a sostanziare l'appello per la tregua olimpica e il diritto allo sport per tutti". Parteciperanno anche nomi dal panorama internazionale. Qualche esempio: la pluri campionessa mondiale e olimpica della velocità Shericka Williams, Kishane Thompson numero uno al mondo quest'anno; Samuele Ceccarelli e Luke Bezzina (100 metri maschili), Candace Hill (100 metri femminili), Giorgia Bellinazzi, Aurora Berton. E poi ancora, Ama Pipi (400 metri femminili), Alexandra Bell e Sophie O'Sullivan (800 metri femminili), James Preston (800 metri maschili), Giada Carmassi (100 ostacoli). Meeting Lignano fa rima anche con Memorial Ottavio Missoni (400 ostacoli maschili). Quest'anno, i favori del pronostico vanno allo sloveno Matic Ian Gucek, vicecampione del mondo a livello under 20. Altri nomi protagonisti: Ivana Španović (salto in lungo femminile) ed occhi puntati anche sulla lunghista Tiffany Flynn; Zane Weir e Roger Steen (lancio del peso), per un totale di oltre 120 atleti attesi.