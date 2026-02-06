Il Dow Jones supera i 50.00 punti per la prima volta nella sua storia

WASHINGTON, 06 FEB - L'indice Dow Jones ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 50.000 punti. Lo riporta il Wall Street Journal. L'indice delle blue-chip è salito di oltre il 2%, circa 1.100 punti, raggiungendo un nuovo livello record. Tutti i 30 titoli che compongono l'indice, tranne due, hanno registrato un rialzo nella giornata. Nvidia ha guadagnato circa il 7%, Caterpillar il 6% e 3M il 4%. Gli investitori hanno attribuito i guadagni a un'economia resiliente e a solidi utili aziendali, affermando che il calo dei giorni precedenti era andato oltre i fondamentali economici.