Il dolore di Cava dei Tirreni per Anna, 'l'amore vero lascia vivere'

SALERNO, 29 DIC - A Cava dei Tirreni oggi è il giorno del dolore. Centinaia di persone hanno assistito ai funerali di Anna Tagliaferri, la quarantenne uccisa otto giorni fa dal compagno e coetaneo, Diego Di Domenico, che ha ferito gravemente la madre della donna e poi si è suicidato. Il sindaco Vincenzo Servalli ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Titolare, insieme ai fratelli, di una storica pasticceria, Anna Tagliaferri era conosciuta e stimata da tutta la comunità della cittadina salernitana che questa mattina è accorsa per dare l'ultimo saluto all'imprenditrice. Anche all'esterno del Duomo, tantissime le persone, gli amici, i conoscenti, i clienti della "pasticceria Tirrena" che hanno voluto essere presenti. La bara bianca, ricoperta da centinaia di fiori bianchi, è stata poi accolta da un lunghissimo e commosso applauso all'uscita della chiesa. I funerali sono stati officiati dall'arcivescovo, monsignor Orazio Soricelli il quale ha ribadito con forza che oggi "siamo qui perché una vita è stata spezzata in modo violento, ingiusto e assurdo. Siamo qui per Anna. L'amore vero, quello di cui parla il Vangelo, non ferisce, non uccide, non controlla, non distrugge. L'amore lascia vivere. Non ogni relazione è amore. Non ogni legame è sano. Non ogni silenzio è pace. Oggi non possiamo limitarci a piangere Anna. Non basta piangere. Il dolore di oggi non può diventare solo un ricordo. La memoria di Anna chiede di diventare responsabilità, chiede scelte concrete, relazioni più vere".