Il dipartimento di Giustizia Usa apre un'indagine contro Powell

WASHINGTON, 11 GEN - L'ufficio del procuratore distrettuale del distretto di Columbia ha avviato un'indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in merito alla ristrutturazione della sede centrale della banca centrale Usa a Washington e all'eventualità che Powell abbia mentito al Congresso americano sulla portata del progetto. Lo riferisce il New York Times. "Nutro profondo rispetto per lo stato di diritto e per il principio di responsabilità nella nostra democrazia. Nessuno, e certamente non il presidente della Federal Reserve, è al di sopra della legge. Ma questa azione senza precedenti dovrebbe essere vista nel contesto più ampio delle minacce e delle continue pressioni esercitate dall'amministrazione" di Donald Trump. Così Powell commenta in una nota l'apertura dell'indagine a suo carico. "Questa nuova minaccia è solo un pretesto", ha aggiunto il presidente della Fed.