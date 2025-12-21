Giornale di Brescia
Il dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump nei file Epstein

WASHINGTON, 21 DIC - Marcia indietro del dipartimento di Giustizia. Dopo gli attacchi da parte dei democratici e delle vittime di Jeffrey Epstein, ha annunciato di aver ripubblicato la foto di Donald Trump che era stata rimossa. L'immagine mostra un cassetto di una scrivania con diverse fotografie, tra cui una che ritrae Trump, Ghislaine Maxwell e altre persone. La foto era stata diffusa venerdì e poi scomparsa dal sito ieri. In una dichiarazione pubblicata su X, il dipartimento di Giustizia ha ribadito che la rimozione temporanea era stata effettuata per verificare se fossero necessarie ulteriori censure a tutela delle vittime.

