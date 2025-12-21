Il dipartimento di Giustizia ripubblica 119 pagine dei file Epstein senza omissis
AA
ROMA, 21 DIC - Il dipartimento di Giustizia americano ha ripubblicato 119 pagine sul caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell a New York per traffico sessuale, affermando che ora presentano "censure minime" dopo gli attacchi dei democratici e una parte dei repubblicani. "Documenti e foto continueranno a essere esaminati in conformità con la legge e con la massima cautela nei confronti delle vittime e delle loro famiglie", ha dichiarato il dipartimento in un post su X. Venerdì le 119 pagine erano state completamente censurate.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti