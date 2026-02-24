Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il decreto sicurezza bollinato, approvato il 5 febbraio in Cdm

AA

ROMA, 24 FEB - È arrivata la bollinatura del decreto legge sicurezza da parte della Ragioneria generale dello Stato. Lo si apprende da fonti di governo. Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio. Nei giorni scorsi era emersa la necessità di valutazioni sulla copertura di alcune misure, come quelle sugli aumenti degli organici delle forze di polizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario