Il decreto sicurezza bollinato, approvato il 5 febbraio in Cdm

ROMA, 24 FEB - È arrivata la bollinatura del decreto legge sicurezza da parte della Ragioneria generale dello Stato. Lo si apprende da fonti di governo. Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio. Nei giorni scorsi era emersa la necessità di valutazioni sulla copertura di alcune misure, come quelle sugli aumenti degli organici delle forze di polizia.