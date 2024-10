Il Cremlino condanna attacchi israeliani a 'Stati sovrani'

MOSCA, 01 OTT - Il Cremlino "condanna gli attacchi contro Stati sovrani". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito alle incursioni di terra israeliane in Libano e il bombardamento su Damasco. "Osserviamo che la geografia delle ostilità si sta espandendo, tutto ciò porta ad un'ulteriore destabilizzazione nella regione e ad un aumento della tensione distruttiva per l'intera regione e per l'area adiacente in questa regione", ha aggiunto il portavoce, citato dall'agenzia Interfax.