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Il Consiglio Ue ripristina la piena applicazione dell'accordo con la Siria

BRUXELLES, 11 MAG - "Il Consiglio Ue ha adottato la decisione che pone fine alla sospensione parziale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana. La decisione abroga la decisione 2011/523/Ue del Consiglio che aveva introdotto tale sospensione. Ponendo fine alla sospensione parziale, il Consiglio ripristina la piena applicazione dell'accordo di cooperazione, segnando un passo importante verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l'Ue e la Siria". Lo afferma una nota del Consiglio Ue.

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