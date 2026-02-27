Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il conducente del tram deragliato a Milano: 'Mi sono sentito male'

AA

MILANO, 27 FEB - "Mi sono sentito male, ho avuto un malore": è quanto avrebbe detto il conducente del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano ad alcuni colleghi intervenuti in viale Vittorio Veneto. L'uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti, sarà ascoltato questa sera dagli inquirenti nell'ambito delle indagini per far luce sulle cause dell'incidente che ha causato due vittime e una quarantina di feriti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Il conducente del tram deragliato a MilanoMILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario