Il conducente del tram deragliato a Milano: 'Mi sono sentito male'

MILANO, 27 FEB - "Mi sono sentito male, ho avuto un malore": è quanto avrebbe detto il conducente del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano ad alcuni colleghi intervenuti in viale Vittorio Veneto. L'uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti, sarà ascoltato questa sera dagli inquirenti nell'ambito delle indagini per far luce sulle cause dell'incidente che ha causato due vittime e una quarantina di feriti.