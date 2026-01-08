Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il compagno l'accoltella, si butta dal balcone per salvarsi

AA

VENTIMIGLIA, 08 GEN - Una donna si è gettata dal balcone di casa, situato al primo piano di un'abitazione di Ventimiglia, per sfuggire all'uomo con cui viveva che l'avrebbe accoltellata. E' accaduto poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno allertato l'elisoccorso, con i carabinieri. La donna ha riportato un politrauma, i carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENTIMIGLIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario