Il compagno l'accoltella, si butta dal balcone per salvarsi

VENTIMIGLIA, 08 GEN - Una donna si è gettata dal balcone di casa, situato al primo piano di un'abitazione di Ventimiglia, per sfuggire all'uomo con cui viveva che l'avrebbe accoltellata. E' accaduto poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno allertato l'elisoccorso, con i carabinieri. La donna ha riportato un politrauma, i carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti.