Il compagno la picchia, scappa dal vicino con le figlie

PADOVA, 04 MAR - Un uomo di 44 anni, originario dell'Est Europa e residente nel Piovese, è stato arrestato sabato 28 pomeriggio dai carabinieri di Legnaro (Padova) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'intervento è scattato sabato pomeriggio dopo che un uomo ha contattato il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia: messo in allarme dalle urla provenienti dalla casa dei vicini, era uscito nel cortile comune e qui aveva trovato la donna e le tre figlie minorenni, in preda al panico e inseguite dal convivente. L'uomo le ha immediatamente soccorse, rifugiandole in casa propria. Al loro arrivo i militari hanno trovato la donna scossa, con una vistosa ferita sanguinante all'orecchio sinistro e graffi al collo. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente dal convivente dopo una lite per futili motivi, alla presenza delle tre figlie, e ha riferito episodi di violenze fisiche, verbali e psicologiche perduranti da anni. È stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Piove di Sacco. L'uomo, raggiunto dai carabinieri nell'abitazione, presentava la maglietta strappata e una lieve ferita alla testa, lesioni che ha attribuito alla moglie senza fornire ulteriori dettagli. È stato arrestato e portato nel carcere di Padova. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime.

PADOVA

