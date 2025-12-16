Il compagno di Sharon Verzeni 'l'ergastolo per Sangare è il minimo'

MILANO, 16 DIC - Una richiesta "giusta e doverosa". Bruno Verzeni, padre di Sharon, definisce così la richiesta avanzata dai pm di condannare all'ergastolo Moussa Sangare, a giudizio per l'omicidio della figlia. "Adesso aspettiamo l'intervento della difesa e poi vediamo", aggiunge l'uomo, che si dice sollevato del fatto che il compagno della figlia, su cui in un primo momento sembravano convergere le indagini, non c'entri nulla con il delitto: "Meno male che è uscito tutto quello che doveva venire fuori...". "L'ergastolo è il minimo", aggiunge Sergio Ruocco, che di Sharon era il compagno. "Vedere in aula i filmati delle videocamere di sorveglianza con Sharon, quella sera, non è stato semplice", si è limitato ad aggiungere l'uomo, visibilmente provato.