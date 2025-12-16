Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il compagno di Sharon Verzeni 'l'ergastolo per Sangare è il minimo'

AA

MILANO, 16 DIC - Una richiesta "giusta e doverosa". Bruno Verzeni, padre di Sharon, definisce così la richiesta avanzata dai pm di condannare all'ergastolo Moussa Sangare, a giudizio per l'omicidio della figlia. "Adesso aspettiamo l'intervento della difesa e poi vediamo", aggiunge l'uomo, che si dice sollevato del fatto che il compagno della figlia, su cui in un primo momento sembravano convergere le indagini, non c'entri nulla con il delitto: "Meno male che è uscito tutto quello che doveva venire fuori...". "L'ergastolo è il minimo", aggiunge Sergio Ruocco, che di Sharon era il compagno. "Vedere in aula i filmati delle videocamere di sorveglianza con Sharon, quella sera, non è stato semplice", si è limitato ad aggiungere l'uomo, visibilmente provato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario