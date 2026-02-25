Il compagno di Sharon: 'Il suo pensiero c'è sempre'

BERGAMO, 25 FEB - Sergio Ruocco, l'allora compagno di Sharon Verzeni, dopo la condanna di Moussa Sangare all'ergastolo, visibilmente commosso ha detto che "il pensiero di lei c'è sempre". "Abbiamo almeno avuto la soddisfazione di aver giustizia, altrimenti sarebbe stato ancora peggio", ha aggiunto. Poi è stata la sorella di Sharon, Melody, a prendere la parola a nome della famiglia dopo la condanna di Sangare. "Abbiano confidato fino all'ultimo che l'imputato riconoscesse il suo efferato delitto - ha detto Melody -. Questo purtroppo non è successo e ciò non fa altro che aumentare la sua pericolosità. Auspichiamo che il tempo concessogli possa almeno fargli capire il male che ha commesso". "Ringraziamo - ha proseguito - la Corte d'assise per il giudizio giusto e obiettivo pronunciato con questa sentenza. Non ci dimenticheremo del lavoro svolto dal pubblico ministero, dai carabinieri, di quanti hanno lavorato per fare emergere la verità". "Una ultima cosa la diciamo a Sharon: sarai sempre viva nei nostri cuori, con noi tutti i giorni" ha concluso,