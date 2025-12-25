Il comico Usa Kimmel, 'il 2025 anno molto buono per il fascismo'

LONDRA, 25 DIC - Il noto comico americano della notte Jimmy Kimmel, in un discorso trasmesso oggi sul canale televisivo britannico Channel 4, ha affermato che il 2025 è stato, "da un punto di vista fascista", un "anno molto buono" negli Stati Uniti. "Onestamente, non credo di avere la minima idea di cosa stia succedendo qui da voi, ma so invece cosa sta succedendo da noi, e posso dirvi che, da un punto di vista fascista, è stato un anno molto positivo", ha dichiarato all'inizio del suo discorso. "Da noi la tirannia prospera", ha poi aggiunto. "Vi racconto questa storia perché forse state pensando, oh, un governo che mette a tacere i suoi critici è qualcosa che succede in posti come la Russia o la Corea del Nord... non nel Regno Unito. Beh, questo è quello che pensavamo. E ora abbiamo Re Donnie VIII che chiede esecuzioni", ha ironizzato alludendo a Enrico VIII, sottolineando che il suo show è tornato "più forte che mai" e che ha vinto la sfida, visto che il suo contratto è stato esteso fino a metà del 2027. Kimmel ha fatto appello ai britannici affinché non abbandonino gli americani. "Stiamo attraversando un periodo un po' difficile, ma ci riprenderemo. Potrebbe non sembrare, ma vi vogliamo bene ragazzi". Channel 4 trasmette ogni anno dal 1993 un discorso di Natale alternativo a quello del monarca britannico. Quest'anno, l'emittente pubblica ha scelto Jimmy Kimmel, una delle principali star dei famosi "late-night show", il cui programma venne sospeso a settembre per qualche giorno dopo aver accusato la destra americana di strumentalizzare politicamente l'assassinio di Charlie Kirk, sostenitore e influencer di Donald Trump.