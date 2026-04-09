Il comico Battista denunciato per stalking dall'ex manager

ROMA, 09 APR - Il comico romano Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. L'atto, in cui si chiede anche una misura interdittiva a carico dell'artista, è legato ad una serie di video pubblicati da Battista sui profili social in cui - senza mai nominare il suo ex impresario ma facendo riferimento ad "uno sciacallo" - accusa l'ex impresario di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro. Anche Battista avrebbe presentato una denuncia contro il suo ex manager. Nella denuncia, redatta dall'avvocato Pietro Nicotera, viene ricostruita la vicenda iniziata nel gennaio scorso. "Battista ha deciso di interrompere improvvisamente il nostro rapporto che era iniziato nel 2018. Dopo avere preso questa decisione - afferma nell'incartamento finito all'attenzione dei pm di Roma - ha cominciato a pubblicare sui social video con frequenza quotidiana facendo riferimento ad uno 'sciacallo che era inseguito da un cacciatore con il fucile carico' usando termini e modi alquanto pesanti e minacciosi senza però indicare a chi si riferisse al punto che destava la curiosità di migliaia di persone che lo seguono sui social". Il denunciante afferma, inoltre, che lo stesso Battista avrebbe presentato una denuncia contro di lui. "Una iniziativa rivendicata in una mail inviata dal comico ai consiglieri comunale di Canterano, in provincia di Roma, dove sono assessore e vicesindaco", aggiunge l'ex manager. Per il legale di Censi il comportamento dell'artista ha "provocato nel mio assistito un perdurante e grave stato di ansia e di paura e generato un fondato timore per la propria incolumità. Alla luce di ciò nella denuncia chiediamo alla Procura di applicare nei confronti di Battista una misura cautelare idonea ad impedirgli la reiterazione delle azioni illecite fino ad oggi commesse".