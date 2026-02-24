Giornale di Brescia
Il Colosseo illuminato con i colori della bandiera Ucraina

ROMA, 24 FEB - In occasione del quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina, questa sera, il Colosseo è stato illuminato con i colori della bandiera ucraina dal Tempio di Venere. Il Ministero della Cultura "con questo gesto lancia un segnale che va oltre il tributo visivo, riaffermando un legame di amicizia e vicinanza che, a quattro anni dall'inizio dell'aggressione russa, resta più solido che mai". L'iniziativa "si inserisce nel solco di altre azioni realizzate negli anni per esprimere solidarietà internazionale e sensibilizzare l'opinione pubblica su eventi di particolare rilevanza, confermando il ruolo del patrimonio culturale italiano quale veicolo di messaggi condivisi a livello globale. Il Colosseo, luogo identitario del patrimonio culturale e simbolo riconosciuto a livello mondiale della nostra Nazione, si fa così portavoce di un messaggio di concordia, dialogo e pace fra i popoli".

