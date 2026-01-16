Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Collegio del Garante, 'piena fiducia nella magistratura, andiamo avanti'

AA

ROMA, 16 GEN - Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali esprime in una nota "piena fiducia nell'operato della magistratura, certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati". Il Collegio - prosegue la nota - "conferma la volontà di proseguire il proprio lavoro a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario