Il Collegio del Garante, 'piena fiducia nella magistratura, andiamo avanti'
ROMA, 16 GEN - Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali esprime in una nota "piena fiducia nell'operato della magistratura, certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati". Il Collegio - prosegue la nota - "conferma la volontà di proseguire il proprio lavoro a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini".
