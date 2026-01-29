Giornale di Brescia
Il Cile cancella progetto di osservatorio astronomico con la Cina

SANTIAGO DEL CILE, 29 GEN - Il governo cileno ha cancellato in via definitiva il progetto dell'osservatorio astronomico Cerro Ventarrones, nella regione di Antofagasta, un'iniziativa congiunta dell'Università Cattolica del Nord e dell'Osservatorio Astronomico Nazionale della Cina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri, precisando che l'accordo "non era conforme alla normativa vigente". Il progetto era stato sospeso nell'aprile scorso dopo un'allerta degli Stati Uniti, secondo cui la struttura avrebbe potuto essere utilizzata anche per il tracciamento dei satelliti, con possibili implicazioni strategiche. Pechino aveva respinto le accuse, parlando di un'ingerenza di Washington e ribadendo la natura esclusivamente scientifica dell'iniziativa. Il ministro degli Esteri Alberto Van Klaveren, rende noto Infobae, ha escluso che la decisione sia legata a pressioni statunitensi, attribuendola a motivazioni amministrative e legali, confermando la disponibilità del Cile a negoziare con la autorità cinesi un accordo astronomico generale "da Stato a Stato", sul modello di quelli già in vigore con l'Unione europea.

