Il chitarrista degli Ac/Dc ricoverato a Buenos Aires

BUENOS AIRES, 19 MAR - Il chitarrista della leggendaria band australiana AC/DC, Stevie Young, è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires, secondo quanto annuncia la società di produzione locale che organizza i concerti della band in Argentina. Il nipote dello storico chitarrista della band, Angus Young, è impegnato nella tappa latinoamericana del tour che prevede tre concerti allo stadio River Plate tra il 23 e il 31 marzo, seguiti da tre date a Città del Messico in aprile. "Stevie Young non si sentiva bene. Per precauzione, è stato ricoverato in un ospedale locale dove si sta sottoponendo a tutti gli accertamenti necessari. Stevie sta bene ed è di buon umore. Non vede l'ora di tornare sul palco lunedì", si legge nel comunicato.