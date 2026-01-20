Il Cdm rinvia la nomina del presidente della Consob

ROMA, 20 GEN - A quanto si apprende, è stata rinviata la decisione del Consiglio dei ministri, sull'avvio della procedura di nomina del nuovo presidente della Consob. Il sottosegretario all'Economia Federico Freni, deputato della Lega, secondo le indiscrezioni della vigilia era il principale candidato alla successione dell'attuale presidente della Commissione nazionale per le società e la Borsa, il cui incarico scade l'8 marzo.