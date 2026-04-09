Il caso De Luca a Salerno senza simbolo Pd, 'si rispetta la tradizione'

- NAPOLI, 09 APR - Vincenzo De Luca correrà a Salerno alle prossime comunali del 24 e 25 maggio senza il simbolo del Pd, puntando alla quinta candidatura da sindaco dopo l'uscita di scena a Palazzo Santa Lucia. Il partito, guidato in Campania dal figlio Piero, glielo ha negato per non far saltare gli equilibri del campo largo che ha vinto alle ultime regionali con il pentastellato Roberto Fico. Contro l'ex governatore campano altri tre candidati, compreso l'aspirante sindaco di M5s e Avs Franco Massimo Lanocita. Piero De Luca getta acqua sul fuoco: "Da sempre a Salerno alle elezioni amministrative ci sono liste di programma che includono la lista Progressisti per Salerno, con all'interno esperienze democratiche, progressiste, riformiste, moderate e popolari - dice ai giornalisti a Napoli a margine dell'iniziativa dem Industria 26 - Continueremo nel solco della tradizione amministrativa di questi anni anche li a Salerno. Per il resto - spiega -, in tutta la regione stiamo facendo un lavoro importante con candidati solidi, candidati radicati e sono convinto che alla fine avremo un quadro che consentirà di dare un ulteriore slancio a quanto avviato dalle ultime elezioni regionali e confermato poi con l'ultimo referendum in cui la Campania è stata la prima regione d'Italia per il No, a difesa della Costituzione, dell'idea di un paese coeso che sia attento alle fasce più fragili della nostra popolazione e allo sviluppo economico". A proposito del mancato simbolo a Salerno, parla di continuità con il passato anche l'ex ministro dem Andrea Orlando, che ha coordinato l'evento del partito nel capoluogo partenopeo: le tradizioni, risponde alle sollecitazioni dei cronisti, "vanno sempre rispettate, come il Natale, come la Pasqua. E quindi, anche in questo caso, vanno rispettate". Replica secca ai giornalista da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Non c'è il simbolo? Evidentemente non serviva".