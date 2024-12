Il Carnevale di Venezia 2025 dedicato al 'tempo di Casanova'

VENEZIA, 03 DIC - Si intitola 'Il tempo di Casanova' l'edizione 2025 del Carnevale di Venezia, in programma da venerdì 14 febbraio a martedì 4 marzo. L'appuntamento, che investirà tutto il territorio comunale, nella città storica e in terraferma, è stato presentato stamani a Ca' Farsetti, sede del municipio lagunare, alla presenza del sindaco, Luigi Brugnaro. Si inizierà il giorno di San Valentino, da Piazza San Marco, con un grande spettacolo serale dedicato all'amore, e si proseguirà poi con il corteo mascherato da Punta della Dogana fino a Rialto, con grande festa in Erbaria. Confermati gli spettacoli diffusi del Carnival Street Show, "sempre più meta di artisti che vogliono esibirsi in città", ha precisato il direttore operativo di Vela, Fabrizio D'Oria. Spazio anche alla tradizionale Festa delle Marie, gli spettacoli all'Arsenale (con 18 rappresentazioni) e le parate dei carri allegorici. Fulcro delle manifestazioni saranno i due grandi palchi che saranno allestiti a San Marco e in Piazza Ferretto. Per Brugnaro, il Carnevale è idea di ironia e scherzo, dietro a cui "c'è tanto da riflettere. Abbiamo spinto - ha detto -, perché torni a essere un appuntamento popolare" e al contempo rimanga un evento "quotatissimo a livello mondiale", e per questo "dobbiamo coinvolgere tutta la città". Casanova, ha ricordato il direttore artistico, Massimo Checchetto, "era un personaggio inafferrabile, persona sempre legata a Venezia anche se ha girato tutta l'Europa, vivendo a pieno la vita di quell'epoca. Possiamo rivivere quel secolo attraverso i suoi occhi".