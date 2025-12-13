Giornale di Brescia
Il cardiochirurgo Gerosa nella giunta veneta di Alberto Stefani

VENEZIA, 13 DIC - Gino Gerosa, professore di cardiochirurgia dell'ospedale di Padova e cardiochirurgo di fama internazionale, è il nuovo assessore alla Sanità del Veneto. Lo ha annunciato il neopresidente della Regione Alberto Stefani, presentando la nuova giunta oggi a Venezia. In squadra entra il sottosegretario alle Imprese Massimo Bitonci, già sindaco di Padova e Cittadella, oggi l'unico assente per impegni istituzionali: avrà Imprese, commercio, Fesr, Fiere e innovazione, sburocratizzazione. Padovani, come il presidente Stefani, sono anche l'assessora di Fi Elisa Venturini (Ambiente e protezione civile), ex sindaca di Casalserugo e il sindaco di Albignasego di FdI Filippo Giacinti (Bilancio, personale, patrimonio e affari legali). Il nuovo assessorato a Sociale e Abitare è affidato alla sindaca leghista di Ponte di Piave (Treviso) Paola Roma, a cui va anche la delega allo Sport. Il terzetto degli assessori leghisti (uno in meno degli accordi, per fare spazio a Gerosa) è completato dall'ex sindaco di Orgiano Marco Zecchinato (Infrastrutture). A FdI va la vicepresidenza, affidata all'ex capogruppo Luca Pavanetto che avrà anche Turismo e Lavoro. Dalla vecchia giunta arriva la rodigina Valeria Mantovan (Istruzione, formazione e cultura). Il feltrino Dario Bond, l'unico a sconfiggere Luca Zaia nella propria provincia, avrà Agricoltura, Politiche venatorie e aree montane. Assessore al Bilancio è Filippo Giacinti, a Trasporti e mobilità Diego Ruzza, entrambi a loro volta di FdI. Stefani ha nominato anche due consigliere delegate: l'ex vicepresidente e assessora Elisa De Berti alle Infrastrutture e Morena Martini alla Partecipazione giovanile.

