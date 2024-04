Il cardinale Pizzaballa a Torino per la festa della Sindone

TORINO, 26 APR - Torino celebra quest'anno la festa liturgica della Sindone accogliendo il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Un invito, da parte dell'arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, anche per festeggiare i primi 100 anni di attività dell'Opera diocesana Pellegrinaggi, nata anche per favorire i viaggi in Terra Santa e consolidare il legame di solidarietà con i cristiani della regione. "L'invito al cardinale Pizzaballa - sottolinea Repole - dice del contatto che la nostra Chiesa e la realtà torinese hanno con questo luogo unico, oggi funestato dalla guerra, un legame rinsaldato dal fatto che qui custodiamo la Sindone". "La sua visita - aggiunge il presidente dell'Opera Pellegrinaggi, don Massimiliano Arzaroli - sarà un'occasione importante di conoscenza e fraternità, in un tempo come questo in cui, ancora una volta, la Terra Santa è sconvolta dalla guerra, e tutti i suoi popoli patiscono gravi sofferenze, in una situazione che sempre più mette a rischio la convivenza non solo in Medio Oriente ma nel mondo intero". Il programma prevede, il 4 maggio, un incontro con giornalisti e operatori del mondo del turismo, seguito, alle 18, dalla concelebrazione eucaristica in Duomo e, alle 21, da un incontro con la cittadinanza al santuario della Consolata, nell'ambito delle iniziative culturali promosse dal settimanale La voce e il tempo. Domenica 5 maggio sono invece previsti un incontro con i giovani del mondo salesiano a Maria Ausiliatrice e le visite alla Piccola Casa della Divina Provvidenza e al Sermig (Servizio missionario giovanile).