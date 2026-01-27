Giornale di Brescia
Italia e Estero

Il Capo di stato maggiore russo visita le truppe nell'est dell'Ucraina

ROMA, 27 GEN - Il capo di Stato Maggiore russo, il generale dell'esercito Valery Gerasimov, ha ispezionato le truppe nell'est dell'Ucraina a pochi giorni dal trilaterale di Abu Dhabi tra Kiev-Mosca-Washington. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Gerasimov, che ricopre anche la carica di primo viceministro della Difesa russo, ha ascoltato i resoconti del comandante del gruppo tattico, il colonnello generale Sergey Kuzovlev, sulla situazione nell'area delle operazioni.

