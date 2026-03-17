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Il capo del centro per l'antiterrorismo Usa si dimette per la guerra in Iran

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NEW YORK, 17 MAR - Joe Kent, il capo del centro per l'antiterrorismo americano, si dimette. "Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana", afferma Kent in una nota pubblicata sul suo account su X.

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