Il candidato di destra Asfura è il nuovo presidente dell'Honduras

TEGUCIGALPA, 24 DIC - Il Consiglio nazionale dell'Honduras, il Cne, ha proclamato Nasry Juan "Tito" Asfura, candidato della destra, presidente eletto per il periodo 2026-2030, ponendo fine a oltre tre settimane di incertezza politica e di polemiche seguite a una delle elezioni più combattute della storia recente del Paese centroamericano. La decisione è giunta al termine dello scrutinio speciale, avviato per verificare oltre 2.000 verbali contrassegnati da errori o anomalie nella trasmissione dei dati. Lo rendono noto i principali media honduregni. Secondo il Cne, con il 99,2% delle schede scrutinate, il candidato del Partito Nazionale ha ottenuto il 40,27% dei voti, superando di stretta misura Salvador Nasralla, del Partito Liberale, di centro, fermo al 39,39%. Al terzo posto si è classificata la candidata del partito di sinistra Libertà e Rifondazione-Libre, che ha raccolto circa un quinto dei consensi, registrando un netto arretramento rispetto alla vittoria nel 2021 della presidente uscente, Xiomara Castro. "Honduras, sono pronto a governare. Non vi deluderò", ha scritto Asfura sulle sue reti sociali dopo l'annuncio ufficiale, mentre i suoi sostenitori festeggiavano nella sede della campagna elettorale. Dall'opposizione, Nasralla ha ribadito le accuse di irregolarità, pur escludendo il ricorso a mobilitazioni di piazza. Il Cne ha assicurato che il processo si è svolto nel rispetto della legge elettorale e che la proclamazione definitiva sarà pubblicata nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale dell'Honduras. Gli Stati Uniti si sono congratulati con il presidente eletto honduregno per la "sua chiara vittoria elettorale. Lavoreremo con la sua amministrazione per portare avanti la cooperazione bilaterale e regionale e mettere fine all'immigrazione illegale negli Stati Uniti", afferma il Dipartimento di Stato commentando la vittoria di Asfura, appoggiato da Donald Trump. "Gli Stati Unti invitano tutte le parti a rispettare i risultati in modo che possa essere assicurata una pacifica transizione di autorità", ha messo in evidenza il Dipartimento di Stato.