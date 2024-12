Il Campidoglio, 'chiesto a Tony Effe un passo indietro'

ROMA, 15 DIC - Il Campidoglio, secondo quanto si apprende, chiederà a Tony Effe "di fare un passo indietro e di rinunciare ad esibirsi nel concerto di capodanno al Circo Massimo, che non deve essere un'occasione divisiva per la città". La presenza dell'artista ha scatenato nelle ultime giornate le polemiche di diverse associazioni. Ieri Differenza Donna ha definito "una scelta scellerata organizzare un concerto, dove il target saranno le ragazze e i ragazzi, nel quale sarà tra i protagonisti un cantante come Tony Effe, autore di testi sessisti, misogini e violenti". Ieri, prima della presa di posizione del Campidoglio, il rapper romano sui social aveva pubblicato una storia in cui ringraziava il Comune di Roma e si diceva onorato di cantare al Circo Massimo 'nella mia città'. 'Rispetto e amo tutte le donne - scriveva Tony Effe - e mi dispiace che qualcuno ancora pensi il contrario. Roma ci vediamo a Capodanno'