Il cadavere di un uomo trovato sulla spiaggia a Cariati, nel cosentino

CARIATI, 27 DIC - Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo di carnagione chiara è stato trovato stamattina sulla spiaggia in località San Cataldo di Cariati, sul litorale ionico della provincia di Cosenza. A fare la scoperta é stata una persona che stava passeggiando sulla spiaggia con il proprio cane e che ha segnalato il ritrovamento al numero d'emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Guardia costiera. L'ipotesi che viene fatta dagli investigatori é che il corpo possa essere quello di un migrante morto nel corso di un tentativo di sbarco.