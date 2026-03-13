Il Brasile revoca il visto al consigliere di Trump Darren Beattie

(V. 'Brasile, negata la visita del consigliere...' delle 1.37) BRASILIA, 13 MAR - Il governo del Brasile ha revocato il visto a Darren Beattie, consigliere del presidente statunitense Donald Trump per le questioni legate al Paese sudamericano. La misura segue la decisione della Corte suprema che aveva negato a Beattie la possibilità di visitare l'ex presidente Jair Bolsonaro in carcere - dove sconta una condanna a 27 anni e tre mesi per tentato golpe - citando il rischio di "indebita ingerenza negli affari interni dello Stato brasiliano". La decisione di vietare anche l'ingresso nel Paese è stata annunciata dal ministero degli Esteri, secondo cui il funzionario statunitense avrebbe fornito informazioni inesatte sul motivo del viaggio al momento della richiesta del visto - promuovere l'agenda di politica estera dell'amministrazione Trump - salvo poi richiedere l'incontro con Bolsonaro, principale obiettivo della missione. Commentando la decisione a margine di un evento pubblico, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che Beattie potrà entrare nel Paese solo quando verrà sbloccato il visto per il ministro della Salute Alexandre Padilha, la cui famiglia ha visto revocati i documenti per entrare negli Stati Uniti lo scorso anno.