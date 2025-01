Il Brasile autorizza l'invio della Forza nazionale in Rondônia

PORTO VELHO, 14 GEN - Un'ordinanza del ministero di Giustizia e Pubblica sicurezza del Brasile ha autorizzato l'impiego della Forza nazionale verdeoro nella città di Porto Velho, la capitale dello stato nordoccidentale della Rondônia, al confine con la Bolivia. La città si è svegliata stamattina senza trasporti pubblici, dopo che una serie di incendi della criminalità locale contro gli autobus ha lasciato a piedi migliaia di passeggeri. Secondo quanto riporta Cnn Brasil, i militari lavoreranno con il governo locale per preservare l'ordine pubblico e garantire la sicurezza delle persone e dei beni. La Forza nazionale è composta da polizia militare e civile, vigili del fuoco militari ed esperti forniti da ciascuna unità delle forze armate verdeoro e viene attivata in caso di crisi di pubblica sicurezza, solitamente su richiesta locale. Agenti della Forza nazionale operano già in Rondônia dal settembre dello scorso anno per combattere gli incendi e i crimini ambientali.