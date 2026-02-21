Giornale di Brescia
Il bimbo trapiantato a Napoli è morto, addio al 'piccolo guerriero'

NAPOLI, 21 FEB - Il bimbo trapiantato a Napoli è morto. Le condizioni di Domenico, il 'piccolo guerrieroì come lo chiamava mamma Patrizia, si sono irreversibilmente aggravate nelle ultime ore. Stamane in ospedale al fianco della madre c'era il cardinale Mimmo Battaglia, che ha somministrato al piccolo l'estrema unzione.

