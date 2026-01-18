Giornale di Brescia
Il bagno dei militari russi per l'Epifania ortodossa

ROMA, 18 GEN - I militari della sesta Armata del gruppo militare russo "Nord" hanno partecipato alla benedizione dell'acqua e al bagno dell'Epifania in una fonte battesimale dedicata a San Giuseppe di Volotsk, precedentemente costruita per i residenti locali. Lo scrive l'agenzia Ria Novosti il ;;vice comandante del battaglione chiamato Region. "Siamo stati invitati perché i militari della sesta Armata erano direttamente coinvolti nella costruzione di un fonte battesimale in onore di San Giuseppe di Volotsk, patrono del servizio logistico delle Forze armate russe ", ha spiegato Region. Anche il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha preso parte al tradizionale bagno dell'Epifania in una buca di ghiaccio, secondo le immagini diffuse dal canale Telegram "Pool Pervogo", affiliato al servizio stampa presidenziale bielorusso. "La tradizione è quella di immergersi in una buca nel ghiaccio", ha riferito il canale, sottolineando che la temperatura durante la nuotata del presidente era di -15 gradi Celsius. Nel video, Lukashenko, con indosso una lunga camicia bianca, si tuffa in una fontana scavata nel ghiaccio di uno stagno ghiacciato. Il suo cane Umka, uno Spitz, era con il presidente.

Argomenti
ROMA

