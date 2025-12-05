Il 9 dicembre presentazione libro del portavoce Unicef Iacomini

ROMA, 05 DIC - Il prossimo 9 dicembre alle ore 18:30 alla libreria Eli di Roma il portavoce dell'Unicef Italia Andrea Iacomini presenta il suo nuovo libro "La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina": la guerra raccontata attraverso la voce e gli occhi di chi la vive ogni giorno. Il libro è a cura di Daniela Maffuccini. Partecipano, tra gli altri, alla presentazione Nicola Graziano, presidente dell'Unicef Italia, Andrea Margelletti, presidente Ce.SI, Paolo Rozera Direttore generale dell'Unicef Italia, Flavio Insinna - attore e presentatore. I diritti d'autore saranno devoluti ai progetti dell'Unicef Ucraina,. Il libro, edito da People, nasce da una missione con l'Unicef sul campo e offre un reportage narrativo in cui l'autore attraversa un paese ferito ma capace di resistere, dove la frase che dà il titolo al libro — "La forza sia con te", pronunciata dalle app per gli allarmi aerei — scandisce il ritmo della vita quotidiana. "L'Ucraina è un paese che vive un conflitto ormai da troppo tempo. Tanti bambini - afferma il presidente Graziano - hanno visto la propria infanzia sconvolta. Il libro di Andrea Iacomini non è solo una testimonianza della vita durante la guerra, ma porta con sé una richiesta ben precisa: pace. I bambini e le famiglie dell'Ucraina hanno bisogno di pace. Ringrazio Andrea per aver deciso di donare all'UniceF i diritti d'autore del suo libro, un gesto concreto di vicinanza alla popolazione ucraina". Il libro è già disponibile per l'acquisto in anteprima sul sito dell'editore People. In libreria sarà disponibile a partire da gennaio 2026.