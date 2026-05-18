Il 27 giugno a Milano sfila il Pride, sono attese 350mila persone

MILANO, 18 MAG - Sono attese 350.000 persone al corteo del Milano Pride che si terrà quest'anno il 27 giugno, con partenza da via Pisani, a due passi dalla stazione Centrale, e arrivo all'Arco della Pace. Il corteo sarà l'evento finale di un mese di appuntamenti che si terranno nel mese del Pride, cioè giugno, con le vie, i teatri, le piazze e i parchi di Milano che si tingeranno di arcobaleno per la 25a edizione. Per tutto il mese di giugno, il festival diffuso a sostegno dei diritti della comunità Lgbtqia+ animerà la città con un programma che spazia tra teatro, sport, musica e politica. In programma talk, presentazioni, stand- up comedy, show e molto altro. "In venticinque edizioni il Milano Pride è cresciuto e con lui è cresciuta la città: oggi è una manifestazione che vede la partecipazione di centinaia di migliaia di persone, di ogni generazione, identità e provenienza - commenta in una nota Alice Redaelli, Presidente di Cig Arcigay Milano, l'associazione che organizza il Pride in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno di Milano e Città Metropolitana -. Oggi come allora, è il coraggio di esserci che trasforma una manifestazione in un vero motore di cambiamento per la società. Partecipare significa prendere posizione e non restare a guardare mentre i diritti e le libertà vengono messi in discussione." Sono oltre 100 gli eventi in programma per il Pride Month, con un calendario che attraversa Milano dal centro alle periferie.