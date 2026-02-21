Il 24 febbraio i colori della bandiera ucraina su Palazzo Marino

MILANO, 21 FEB - Il 24 febbraio, dalle 18 alle 20, la facciata di Palazzo Marino su piazza San Fedele sarà illuminata con i colori della bandiera ucraina. L'iniziativa, organizzata su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Milano, si terrà in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa. "Non bisogna stancarsi di chiedere a gran voce la fine del conflitto e soprattutto una pace giusta per l'Ucraina - sostiene la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi -. Con questa iniziativa vogliamo ribadire il nostro supporto al popolo ucraino e la nostra solidarietà per le sofferenze e i lutti che ormai da quattro anni sta vivendo". "Si tratta - aggiunge Roberta Osculati, vicepresidente del Consiglio comunale - di un atto simbolico dal forte valore politico a sostegno di un popolo che resiste all'aggressore in una vocazione europeista". Sempre in occasione dell'anniversario dell'aggressione russa, scende in piazza Eumans, movimento paneuropeo fondato da Marco Cappato. Eumans aderisce alle manifestazioni organizzate dalle comunità ucraine in diverse città europee (Bruxelles, Milano, Napoli e Parigi) per esprimere solidarietà al popolo aggredito. Le manifestazioni nelle città italiane si terranno domani. A Milano il corteo partirà da piazza XXV Aprile alle 14.30, mentre a Napoli i manifestanti si concentreranno in piazza Dante alle 11.30. La partecipazione alle mobilitazioni è anche l'occasione per rilanciare l'appello di Eumans a favore dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea e per chiedere alla Commissione europea di difendere la Corte penale internazionale dagli attacchi politici e dalle sanzioni imposte da Paesi terzi, in particolare da Russia e Stati Uniti.