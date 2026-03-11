Giornale di Brescia
Il 24 e 25 maggio amministrative per 23 Comuni del Torinese

TORINO, 11 MAR - Il 24 e 25 maggio si voterà per 23 Comuni del Torinese. Lo comunica la Prefettura di Torino, spiegando che con decreto prefettizio del 9 marzo sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli. I Comuni in questione sono Moncalieri, centro intorno ai 55mila abitanti, Venaria Reale, intorno ai 32mila abitanti, Alpignano, oltre i 15mila abitanti, Castellamonte, sotto i 10mila abitanti, e altri piccoli paesi, quali Givoletto, San Giusto Canavese, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Isolabella, Montalenghe, Monteu da Po, Novalesa, Osasio, Parella, Rivalba, Samone, Sestriere, Torre Canavese, Valperga, Venaus, Virle Piemonte e Vistrorio. Le elezioni si terranno domenica 24 dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Argomenti
TORINO

