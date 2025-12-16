Il 2025 su Wikipedia, Sinner, i Papi e Garlasco tra le voci più cercate

ROMA, 16 DIC - Un anno nel segno del tennis ma anche della musica, dello spettacolo, del true crime e della spiritualità: è quanto emerge dalle ricerche effettuate dagli italiani nel 2025 su Wikipedia in italiano e svelate da Wikimedia Italia, l'Associazione che promuove la conoscenza libera attraverso l'enciclopedia più famosa al mondo. Il tennis è in cima alle curiosità del Paese: Jannik Sinner conquista per il secondo anno di seguito la vetta della classifica delle 10 voci più visitate su Wikipedia in italiano nel 2025. Il rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, raggiunge l'ottava posizione della classifica. La Top 10 riflette anche le vicende dell'attualità: per la seconda volta nella storia in cui un Papa muore durante l'anno giubilare, il podio vede affiancati Francesco (al terzo posto) e il suo successore, Leone XIV (al secondo). Solo poche posizioni più in basso compaiono la voce Lista dei papi (al sesto posto) e Papa Giovanni Paolo II (al decimo). Spazio anche allo spettacolo: in quarta posizione - con oltre 2,6 milioni di visite - ecco Lucio Corsi, protagonista del Festival di Sanremo, fiore all'occhiello del palinsesto Rai, che si colloca al quinto posto. Sempre in ambito musicale, la voce dedicata a Olly sarebbe rientrata nella Top 10 se si fossero considerati anche gli accessi a due voci precedenti poi confluiti in redirect: con Olly (cantante) e Olly (rapper), l'artista avrebbe superato le 2.103.000 visite. E anche la pagina del Festival di Sanremo 2025, con oltre 1,6 milioni di visualizzazioni, ha sfiorato l'ingresso in classifica. E poi c'è il true crime. La voce sul serial killer statunitense Ed Gein è settima: la vicenda del 'macellaio di Plainfield', responsabile di due omicidi e di profanazioni di tombe nel Wisconsin, poi giudicato infermo di mente e trasferito in un manicomio criminale, dove trascorse i suoi ultimi sedici anni di vita, è tornata al centro dell'attenzione anche grazie alla serie tv 'Monster: La storia di Ed Gein'. In nona posizione il delitto di Garlasco, ancora oggi al centro di discussione e attenzione mediatica. Per poco non è riuscita ad entrare in classifica anche la voce sul Mostro di Firenze che, presumibilmente grazie all'uscita della miniserie Netflix 'Il Mostro', ha raggiunto 1,7 milioni di visite. Tra le altre voci non rientrate nella top 10, San Carlo Acutis, con oltre 1,6 milioni di visite. Questa la Top ten condivisa da Wikimedia, aggiornata a novembre 2025: 1. Jannik Sinner: 3.877.370 visite 2. Papa Francesco: 3.144.224 visite 3. Papa Leone XIV: 3.025.143 visite 4. Lucio Corsi: 2.640.402 visite 5. Rai: 2.552.962 visite 6. Lista dei papi: 2.309.967 visite 7. Ed Gein: 1.963.923 visite 8. Carlos Alcaraz: 1.826.086 visite 9. Delitto di Garlasco: 1.802.455 visite 10. Papa Giovanni Paolo II: 1.717.407 visite.