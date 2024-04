Il 18enne ucciso a Milano è stato trascinato fuori dal furgone

MILANO, 26 APR - La Squadra Mobile di Milano sta indagando tra le conoscenze di Jhonny Suleymanovic, il 18enne ucciso nel corso della notte in via Varsavia a Milano. I killer, dopo aver rotto con dei bastoni e mazze i vetri del furgone in cui dormiva con la moglie, rimasta illesa, avrebbero trascinato la vittima fuori e gli hanno sparato. La coppia, a quanto si è saputo, non era arrivata da molti giorni con il furgone nella piazzola in cui dormiva.