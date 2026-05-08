Il 13 maggio audizione di Tajani e Crosetto in commissione su Homurz

ROMA, 08 MAG - "Secondo le intese intercorse tra i gruppi, nella giornata di mercoledì 13 maggio, la seduta" dell'Aula "inizierà alle 10.30 al fine di consentire lo svolgimento dinnanzi alle commissioni III e IV dell'audizione dei ministri degli Esteri e della Difesa sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz". Lo ha annunciato nell'Aula della Camera il presidente di turno, Giorgio Mulè.