ROMA, 08 MAG - "Secondo le intese intercorse tra i gruppi, nella giornata di mercoledì 13 maggio, la seduta" dell'Aula "inizierà alle 10.30 al fine di consentire lo svolgimento dinnanzi alle commissioni III e IV dell'audizione dei ministri degli Esteri e della Difesa sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz". Lo ha annunciato nell'Aula della Camera il presidente di turno, Giorgio Mulè.
Il 13 maggio audizione di Tajani e Crosetto in commissione su Homurz
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