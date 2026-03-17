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Idf, ucciso in Iran il capo dei Basij Gholamreza Soleimani

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TEL AVIV, 17 MAR - "L'aeronautica Militare israeliana, agendo sulla base delle informazioni di intelligence, ha preso di mira ed eliminato Gholamreza Soleimani, che da sei anni operava come comandante dell'unità Basij, le forze che fanno parte dell'apparato armato del regime iraniano". Lo comunica l'Idf aggiungendo che durante le proteste interne in Iran, in particolare nei periodi più recenti in cui le manifestazioni si sono intensificate, le forze Basij sotto il comando di Soleimani hanno guidato le principali operazioni di repressione.

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