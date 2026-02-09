Giornale di Brescia
Idf, uccisi quattro uomini armati a Rafah, a sud di Gaza

ROMA, 09 FEB - L'Idf ha riferito che le sue truppe hanno ucciso quattro uomini armati palestinesi che erano usciti da un tunnel e avevano attaccato i soldati a Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l'Idf durante le operazioni di rastrellamento nella parte orientale di Rafah, sono stati identificati quattro terroristi che uscivano da un tunnel e aprivano il fuoco sulle truppe della 7a Brigata corazzata. I militari hanno risposto al fuoco "ed eliminato i quattro terroristi". Non ci sono notizie di vittime israeliane nell'incidente.

