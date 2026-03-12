Idf, 'stanotte il più vasto attacco di Hezbollah su Israele, 200 razzi'

ROMA, 12 MAR - L'esercito israeliano ha dichiarato che Hezbollah ha lanciato nella notte circa 200 razzi contro Israele, in quello che ha descritto come la "più grande raffica" di raid del gruppo libanese dall'inizio della guerra. "Hezbollah ha programmato un attacco simultaneo con l'Iran lanciando razzi e droni contro città e comunità in tutto Israele. I numeri (sono) circa 200 razzi, circa 20 droni sommati ai missili balistici lanciati dall'Iran nello stesso momento", ha dichiarato il portavoce militare Nadav Shoshani, ai giornalisti in un briefing. "Si è trattato del più grande bombardamento di Hezbollah" dall'inizio della guerra.