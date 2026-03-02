Idf sta lanciando 'cintura di fuoco' a Teheran con centinaia di bombe

TEL AVIV, 02 MAR - L'esercito israeliano, secondo quanto si apprende, sta attaccando Teheran con centinaia di bombe, creando quella che in ambienti militari viene definita la 'cintura di fuoco' su obiettivi del regime. In questi minuti vengono colpiti il quartier generale politico, l'edificio dell'Autorità iraniana per la radiodiffusione, le sedi centrai della pubblica sicurezza e stazioni di polizia, sistemi antiaerei. Teheran è senza corrente elettrica.