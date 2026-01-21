Idf, 'sospettati stavano usando un drone di Hamas, colpita auto'

TEL AVIV, 21 GEN - Un portavoce dell'esercito israeliano ha commentato l'attacco a un'auto nel centro della Striscia di Gaza in cui sono morte cinque persone tra cui tre reporter, spiegando che l'Idf ha identificato "diversi sospettati che stavano usando un drone di Hamas rappresentando una minaccia per le truppe e hanno sparato contro il veicolo". "I dettagli - ha spiegato l'Idf - sono ancora in fase di analisi".